La viñeta de Javirroyo: "El veranito"

Yo no sé vosotros, pero a mi cuando llegan estas fechas la cabeza se me va al mar, a la montaña, al aire libre, a los amigos, al vermutito y al disfrutoneo y cada año me pasa de forma más fuerte. Lo mejor, irse dejando llevar hasta encontrarte un día con ella, el primer día de vacaciones. Feliz recién estrenado solsticio de verano.