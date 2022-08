Dora, la hija de Bimba Bosé, contra la generación de sus padres: "Parad de echarnos la culpa por el mundo que nos dejásteis"

Hija de Bimba Bosé y sobrina de Miguel, acaba de lanzar su primer EP, 'Sin prisas no quiero morir'

Dora está a punto de estrenarse como actriz protagonista en la nueva película de Paco León, 'Rainbow'

En esta entrevista nos habla de cómo fue conocer a Carmen Maura: de ser su fan a convertirse en su amiga

Si alguien duda de si Dora Postigo es solo la 'hija de', solo necesita unos minutos escuchándola en directo para borrarse cualquier prejuicio de la cabeza. Dora es, efectivamente, la hija de Bimba Bosé y Diego Postigo. Viene de un linaje de artistas, la fama le precede, pero su talento habla por encima de cualquier cuchicheo en torno a su familia. Dora canta, canta muy bien. Y trabaja muchísimo en su música. También actúa, de hecho se ha convertido en la musa de Paco León y su salto a la gran pantalla protagonizando 'Rainbow' (tiene todísima la pinta de romper en taquilla). Precisamente en ese proyecto es donde nació una bonita relación con una actriz a la que ella siempre ha admirado, Carmen Maura.

Su discurso y su elocuencia hacen dudar de que realmente sea una persona que acaba de cumplir los dieciocho años. Dora tiene reproches para su propia quinta, “Hay muy poca revolución en mi generación. Si ves generaciones anteriores, la música era una vía para protestar. Como dice Nina Simone, ‘Why are you doing music if you don't reflect your times?’”, es decir “¿Por qué estás haciendo música si no es para reflejar tu tiempo?”.

Y también para la de sus padres: “Que dejen de culparnos por toda la mierda que nos han dejado encima. Que cambien un poco el mindset”. Todo esto y más dándole a play al vídeo que te hemos dejado arriba. Puedes leer aquí la entrevista completa.

Ella también se siente impostora

Dora habla con mucha naturalidad de lo difícil que es convivir con inseguridades sobre el físico y el talento propio muy a sabiendas de que esto no nace de un problema "nuestro" sino de una penitencia patriarcal: "Ayer mismo tuve un shock mental porque no sabía qué ponerme, me decía soy gorda, soy fea, qué hago acá. En lo físico es horrible, odio sentirme así porque sé que es una cosa que no es mía, que se me ha impuesto".

Su mayor preocupación: el cambio climático