Los entresijos de los yacimientos más insólitos contados por un experto: "Ser arqueólogo no es ser Indiana Jones"

Creo que sí. En este punto sí que estoy de acuerdo. Ya que, por ejemplo, la emoción de estar excavando en un yacimiento… y darte de bruces con restos que, de uno u otro modo, pueden poner patas arriba el conocimiento que tenemos hasta la fecha de algún episodio histórico, resulta realmente motivadora. ¿A quién no le gustaría encontrar algún vestigio material del pasado que nos ayude a entenderlo mucho mejor? ¡A mí la idea en sí ya me parece realmente seductora!

Pues al final fue un proceso realmente natural. Me dedico a la divulgación histórica en redes sociales desde 2015, cuando empecé a subir contenido de este tipo a e 'El Cubil de Peter'. Un contenido que fue poco a poco gustando y permitiendo al canal crecer bastante. Durante ese trayecto, me di cuenta que algunos de los vídeos que mejor funcionaban eran los relacionados con yacimientos arqueológicos, como Stonehenge o Göbekli Tepe, lugares que a mi me suscitaban mucho interés previo y de los que me apetecía mucho hablar.