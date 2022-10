Juanito Cortés, el niño que vende cuadros de 20.000 euros como un pintor experimentado

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Juanito Cortés Amaya se está haciendo un nombre y no a cualquier precio. La Art Nou Mil·lenni de Barcelona cuenta con varias obras por el precio de 20.000 euros . El año pasado su obra, 'Golosina n. 3' se vendió por 6.500 euros . El artista se deja seducir por las nuevas tecnologías y explora distintos formatos. El pasado 9 de junio, la prestigiosa Casa Templum de Barcelona subastó una obra digital en formato NFT (del inglés non fungible token). La obra titulada 'Sara Baras' y era un homenaje a la célebre bailaora .

El catalán se inspira en lo que ve durante el día: "Me inspiro en todo lo que veo, en todo lo que tenga líneas, formas y colores. Salgo a la calle y solo veo color y líneas", ha explicado cuando le han preguntado. Así, a la vuelta por la tarde, plasma lo que más le haya llamado la atención. "Yo hago mi rutina normal y, de repente, me viene la inspiración. Entonces nadie me puede parar, me pongo mis chanclas, mi ropa y pienso en cómo va a ser el fondo", cuenta el joven artista nacional. De momento, no tiene una época azul, ni negra, ni tenebrista. El positivismo está presente allá por donde pase. "Quiero que mis obras expresen siempre alegría, felicidad y todo lo bueno. Nunca quiero que transmitan nada malo", ha reconocido el preadolescente.