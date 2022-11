¿Y si resultase que todo es un espejismo, que el cannabis no aumenta la creatividad? A esta conclusión ha llegado un grupo de investigadores de las Universidades de Washington y Singapur a partir de varios estudios publicados en The Journal of Applied Psychology. No han encontrado ninguna prueba contundente que permita concluir tal efecto. Lo que sí han comprobado es que esta droga provoca una sensación de jovialidad que lleva a quien lo consume a percibir sus propias ideas y las de los demás como más ingeniosas. Por tanto, las revelaciones anteriores podrían estar sesgadas, influenciadas por su estado de euforia.