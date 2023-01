Fernando Vicente, agitador de la Movida y retratista: "Vivimos los ochenta sin ser conscientes, todo era transgresor"

Fernando Vicente (1963) se dedica al apasionante oficio de ilustrador . Es decir, a la poesía muda, al relato sin palabras, al placer de crear , a radiografiar el alma humana y a dibujar las biografías de nuestros personajes más célebres. Ilustrador, pintor, caricaturista, artista… A él le encanta simplemente la palabra dibujante , que es como mejor se define, "además de trabajador infatigable desde hace cuatro décadas", nos aclara desde su estudio madrileño, donde el tiempo transcurre sin que él advierta sin son horas o minutos. Un espacio en el que no existe zona de descanso .

"Tuve la fortuna de nacer en un hogar lleno de arte . Mis hermanas también dibujan y mi madre no empezó hasta los 70, pero dejó a todos asombrados . Mis padres, grandes amantes de la pintura, hicieron de las visitas al Prado y a otros museos una costumbre familiar. Todo ese arte inspiró mi vocación desde bien temprano", explica.

Con 12 años ya iba a dibujar a una escuela de artes y oficios en la calle Menéndez Pelayo de Madrid, al lado de su casa. "Quise estudiar Bellas Artes, pero me faltaron unas décimas para entrar. Entonces me puse a trabajar en La Luna de Madrid, una revista de artistas de la Movida madrileña, y, cuando me aceptaron en la carrera, tras una confusión con la nota, decidí que la mejor formación era el trabajo".