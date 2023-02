'Boomers' o el desencanto generacional de Bartolomé Seguí: "Cuando a uno le va quedando menos tiempo, no está para perderlo en medias tintas"

Es imposible no ser nostálgico. 'Boomers' trata sobre aceptar el paso del tiempo; no solo por cómo te pasan los años por encima, sino también como tu tiempo, lo que conoces, también va quedando obsoleto. Seguimos aquí, funcionamos de coña, pero es como si lo hiciéramos con un sistema operativo que no acepta más actualizaciones. No hay como la ironía para reírse de uno mismo, y 'Boomers' huye de la típica queja intergeneracional.