Sí, ella describe cómo nace como mujer, va a colegios e internados femeninos, cuenta en la adolescencia que no le viene la regla y no saben por qué, saca la carrera de profesora y la contratan una escuela de prestigio. Todavía no sabe lo que le pasa, no tenía información ni había visto otras personas desnudas. Allí se enamora de Sara, otra profesora, la hija de la dueña del internado, se acuestan y es cuando se da cuenta de que tiene los dos genitales a la vez.