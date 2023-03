Cien años. Un siglo. Chillida es ya un icono de la escultura mundial y sus hijos no quieren el diálogo con su obra cese. Hemos hablado con Susana y Luis, dos de los ocho hijos de Eduardo y Pilar Belzunce , para que nos cuenten cómo viven ellos la llegada, por fin, de la exposición 'Eduardo Chillida 100 años', que repasará

Nacido en San Sebastián el 10 de enero de 1924, el artista fue portero de fútbol de la Real Sociedad y a los 19 años comenzó la carrera de Arquitectura en Madrid. Pero Eduardo Chillida quería ser artista, aunque era consciente de que no podía emprender solo esa travesía, por lo que le dijo a su entonces novia Pili: “Si tu me sigues, dejo la arquitectura” a lo que Pilar Belzunce respondió afirmativamente, comprendiendo el cometido. Después de una etapa viviendo en París se casan y, cuando nace el primero de sus hijos, vuelven a San Sebastián para trabajar en una fragua, en Hernani, donde su abuela le había dejado una casa. Allí el artista aprendería a esculpir el hierro. Sus primeras esculturas fueron, sin embargo, realizadas en yeso y eran figurativas, inspiradas en el arte griego, pero enseguida comenzó a filosofar con los volúmenes y los espacios inspirado por la poesía y la música de Bach. Su hijos crecían alrededor de su taller viendo cómo se entregaba a sus obras en cuerpo y alma, pero el estudio, el lugar de pensar, estaba vetado a todo el mundo. Después, llegó la época del hierro y la escultura abstracta, que continuó en madera, tierra chamota (Lurras), hormigón, acero, piedra o alabastro .

Eduardo Chillida ha sido el escultor más importante de la última mitad del siglo XX, reconocido con premios tan importantes como la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, el Grand Prix des Arts et Letres de París, el Premio Príncipe de Asturias o el Premio Imperial Japonés, además de ser Miembro Honorario de la Royal Academy of Arts de Londres. Falleció en San Sebastián el 19 de agosto de 2002. “El peine de los vientos”, tres esculturas ubicadas en la playa de La Concha de San Sebastián, es su obra más famosas.

Luis Chillida Belzunce (Director del Museo Chillida Leku. 61 años): Celebramos la vida porque Chillida permanece a través de su obra, su trabajo y pensamiento. Nuestro padre fue y es un lugar de encuentro donde pasan cosas, no solamente de valor artístico, sino también, humano.

Susana Chillida Belzunce (Psicóloga, escritora y directora de cine. 64 años): La vida de Eduardo Chillida y el peso que tuvo Pilar Belzunce, nuestra madre, como compañera y tándem real, tras un pacto de jóvenes cumplido hasta el final, en el que él ponía el valor, pero no era él el que ponía el precio.

LCB: Mis amigos del colegio le llamaban el “tuercehierros” y a mí me hacía mucha gracia.

SCB: Crecimos jugando en el jardín alrededor de su taller y recuerdo que, cuando pedíamos tiza a su ayudante José Cruz, un euskaldún enorme, nos contestaba: “Tiza, tiza!! Una buena paliza”. En esa época nosotros no entendíamos su obra, pero lo que teníamos muy claro era que lo que hacía con una enorme seriedad y dedicación”.

LCB: En mi caso, quizás por ser el séptimo de ocho hijos, cuando cumplí 18 años. Me estaba preparando para dirigir un hotel de la familia y compraron el caserío Zabalaga - hoy Museo Chillida Leku- y mi madre me propuso trabajar con ellos en ese proyecto.

SCB: La dialéctica entre materia y espacio, pero Chillida fue compromiso. También ayuda acercarnos a detalles de su obra para señalar, por ejemplo, que siempre trabajó obra única (nunca hizo reproducciones), y decía: “Son parecidas pero distintas. Como las cosas importantes de este mundo, como los hombres, las hojas de un árbol o las olas”. Y ahora me viene a la cabeza una frase que escribió, que también define su obra: “moderno como las olas y antiguo como la mar. Siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual”.

Es importante comprender que la escultura nada te puede dar si tú no le das algo a la escultura, y sobre esta idea, mi padre escribió: “Los ojos para mirar, los ojos para reír, los ojos para llorar. ¿Valdrán también para ver?”. Lo que he aprendido a su lado es a mirar con la posibilidad de ver.

SCB: Siempre iba al límite, buscando lo que no sabía hacer. Lo que más le gustó de trabajar con hormigón fue meterse en un mundo nuevo para conseguir la materia artística que tenía en la cabeza.

LCB: A mi padre le preocupaba mucho el tiempo; el necesario para esculpir una obra o el mínimo para desplazarse y llegar a donde quería estar. Yo era piloto de coches de competición y hacía de chofer para ir, por ejemplo, a una fundición en Reinosa y conducía igual de rápido que en las carreras, y me decía: “los dos buscamos los límites, pero cuando los encuentro yo se me rompe una pieza y vuelvo a empezar, tú te rompes la crisma”.

SCB: Siempre me impresionó la confianza y la libertad con que me dejó hacer mis documentales sobre él, en los que solo me preguntaba: “¿Vas consiguiendo lo que persigues?”.