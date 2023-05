Esther Rivero o reinventarse como restauradora de muebles a los 50: "Busco en la basura y en los mercadillos"

"Siempre he dado rienda suelta a esa vena creativa, diseñando y elaborando joyas, ropa y accesorios. Sin embargo, esta vez no se trataba de un capricho o un divertimento. Ahora iba en serio. Tenía un proyecto en la cabeza y quería darle forma, hacer de todo ello una profesión", explica. Esto requirió volver a estudiar y formarse a conciencia en diseño y restauración de muebles. Recién separada y con dos hijas, sabía de antemano que no sería un camino de rosas, pero estaba dispuesta a luchar por lo que siempre había soñado. "Fue duro volver a estudiar de nuevo pasados los 50, pero sabía que era un paso ineludible para estar a la altura de las exigencias actuales. Era algo que me rondaba desde hacía tiempo, pero fue el hecho de quedarme en paro lo que me impulsó a dar el paso definitivo. Ahora estoy encantada porque he adquirido las técnicas que necesitaba".