Tania Marmolejo, la pintora de las mujeres con ojos enigmáticos: "No son autorretratos, pero siempre hay algo de mis emociones"

En el mundo del arte contemporáneo no hay tantos universos personales que sean tan inmediatamente reconocibles como el de la dominicana-sueca-estadounidense Tania Marmolejo . Los enormes ojos de las ninfas protagonistas de su obra, sus enigmáticas miradas enmarcadas en un inquietante paisaje metafísico, han viajado por todo el mundo recibiendo los parabienes de crítica y de público, y ahora por fin podemos disfrutarlos también en Madrid.

La galería Villazan alberga la muestra 'Bajo la influencia', el particular homenaje de la artista "al país responsable de muchas de mis chispas creativas". Dice la propia Marmolejo que "la inspiración puede encontrarnos cuando menos lo esperamos, aunque rara vez sin que realmente miremos, observemos, el mundo que nos rodea". En su caso, las musas la asaltaron en un viaje a Sevilla que transformó profundamente la forma en que se relacionaba con el arte. En Uppers hemos querido aprovechar esta exposición, que puede visitarse hasta el mes de junio, para charlar con la pintora afincada en Nueva York.

¿Qué has querido contar en ‘Bajo la influencia’?

He querido dar una pista de lo que me ha inspirado, desde los rostros de las pinturas y vírgenes de los Pasos en Sevilla, hasta los atardeceres de Andalucía y Asturias, a la oscuridad de los encajes de las mantillas y a la eterna presencia de Picasso, pasiones que se filtran en mi vida cotidiana. “Bajo La Influencia” cuenta la influencia de España en mi arte.

Me inspira mucho la emoción en el arte. Aunque me inspira mucho la naturaleza, las emociones cotidianas, cuando veo arte que proyecta claramente los sentimientos del artista me produce una sensación inmediata de desear crear.