Fue un amigo el que le recomendó a Brosnan probar suerte con la actuación y así terminó por matricularse en el London Drama Center, donde se graduó en 1975. Cinco años después debutaría en el cine, pero no fue hasta 1982 cuando obtuvo el protagónico de la serie 'Remington Steel' , que le llegaría la fama internacional. Paradójicamente, el estrellato lo obligó a dejar los lienzos o por lo menos a no dedicarles el tiempo que hubiera querido.

En realidad todo tiene que ver con el sueño. Brosnan asegura en el documental que acompaña la exposición (y que puede verse también en el sitio web del actor) que ha tenido sueños surrealistas toda su vida. "Siempre me pregunté de dónde procedían estas formas que ahora me veo reflejando en mi arte, y me he dado cuenta de que son las formas de mi infancia, como piezas de un puzle que flotan en el aire", señala Brosnan. Un a infancia que el mismo ha calificado como "solitaria" en Irlanda, pero que lo hicieron crecer "en imaginación".