Los momentos que marcaron la vida de Sinead O'Connor: del suicidio de su hijo a su conversión al islam

Su padre había tomado la decisión de internarla en un centro así porque Sinead había sido pillada robando en varias ocasiones. De esta etapa, la artista recuerda que "no era buena persona" y que no lo pasó bien por la muerte de su madre en un accidente, pese a sus abusos. Superada la adolescencia, se marchó a Londres y comenzó su carrera musical, que alcanzó su apogeo en los años 90, cuando todo el mundo coreaba 'Nothing Compares 2 U' y alababa su pelo rapado , que causó una gran sensación en aquella década.

Célebre es también su disputa con Frank Sinatra, que dijo que "si fuera un tío, le patearía el culo" por haberse negado en 1990 a cantar en un concierto en Nueva York si sonaba al comienzo el himno de Estados Unidos. Sinead O'Connor le respondió en una entrevista posterior, diciendo que "no podría devolverle el golpe a este hombre" porque debido a sus 78 años "lo mataría". Y no menos célebre es su enfrentamiento con Prince, con el que casi llega a las manos porque al cantante no le gustó que versionase 'Nothing Compares 2 U'. Después, en una entrevista en 'The New York Times', aseguró que el cantante quiso abusar sexualmente de ella cuando fue a su mansión para grabar la canción.