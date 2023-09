Tres matrimonios, cuatro hijos y siete nietos: el entorno de Fernando Botero, fallecido a los 91 años

"Nunca he pintado una gorda" le dijo en una entrevista al XL Semanal. "Yo pinto volúmenes". También dijo "ojalá tuviera cuatro brazos porque quiero hacer tantas cosas que no me da el tiempo". Son frases bien podrían resumir la importancia de Botero en el arte contemporáneo. Uno de los pocos artistas cuya impronta estilística es indiscutiblemente reconocible a muchos metros de distancia. A veces literalmente, si hablamos de sus esculturas como el 'gato de Botero' emblema de la Rambla del Raval, en Barcelona, o al 'Mujer en el espejo' de la plaza de Colón en Madrid. Las voluptuosas figuras de Botero, porque no son solo mujeres, como algunos pueden creer, no respondían a una preferencia estética sino a una obsesión formal. "Botticelli pintó botticellis toda su vida, Vermeers siempre pintó vermeers. Y Botero, pues boteros", decía en la misma entrevista.