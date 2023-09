Ana, la hija maga de Juan Tamariz: "No puedo estar más contenta de haber conocido a un genio"

Desde que nací he estado rodeada de magos. De pequeñita me chocaba que todos los niños supiesen a qué se dedicaba mi padre si yo no tenía ni idea de a qué se dedicaban los de los demás. Cuando se hizo famoso en televisión, yo tenía seis años y era muy tímida. Me abrumaba aquello. En el colegio me preguntaban cómo hacía los trucos mi padre. Aunque al principio fuese abrumador, iniciamos una relación muy bonita de profunda admiración y respeto que ha durado toda la vida.