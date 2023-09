Jaume Plensa y su 'Cielo' en el Teatro Real: “Será la transición entre el ruido de la vida real y el ensueño”

El proyecto estuvo a punto de nacer en el 2007, pero la crisis no lo hizo posible. Quince años después, apenas ha tenido que cambiar una coma del planteamiento inicial, si bien la parte técnica le ha sido mucho más fácil ejecutarla gracias a cuatro sofisticados proyectores de 20.000 lúmenes, que cubren los 17 metros de diámetro . “El Teatro Real tiene esta falsa cúpula baja y pesada y me parecía importante en el siglo XXI poder pintarla, no con pintura sino con luz, y rescatar algo tan clásico como los grandes cielos que decoraban los palacios. Solo nos faltaban los ángeles, pero están en nuestras cabezas entre estas nubes maravillosas”, ha bromeado Plensa.

Una obra que permite además que la ciudad entre y el Teatro salga a la calle. Un puente, al fin y al cabo, entre lo de fuera y lo de dentro. “A veces creamos castillos que protegen cosas más que puertas que se abren. Me gusta pensar que con este Cielo el Teatro Real abre sus puertas y sus ventanas a la comunidad, a la gente que vive alrededor pero que a veces parece que no puedan formar parte. Quería darle una porosidad al edificio para romper su opacidad. Ya sé que todo esto es un ensueño, pero la ópera también lo es”, ha añadido.

Todas las imágenes han sido grabadas desde la propia azotea del Teatro, el pasado junio, un reto meteorológico para encontrar el volumen y variedad de nubes que quería el artista catalán. Tres días rodando durante toda la jornada para que Plensa hiciese después una selección de momentos únicos. Pero no está manipulado, no hay edición ni cambio de velocidades. La idea era ser lo más fiel posible a la realidad para, paradójicamente, favorecer desde lo sencillo lo onírico. ¿El resultado? Siete vídeos de veinte minutos que irán cambiando y que se irán actualizando con el tiempo. El Cielo, como la vida, irá pasando sobre la ópera.

“Lo que más me gusta del proyecto es que es de una simplicidad pasmosa, por eso me parece tan interesante y tan fuerte. Porque parece que mi intervención haya sido ninguna. Por eso me gusta, no hay trazo del artista o gesto de ego, simplemente quiero dar a entender que existen cosas que están fuera de nosotros y que escapan a nuestro control. Lo que más me gusta es su belleza como mensaje, que sea así como un suspiro. No hay voluntad monumentalista de permanencia, es como si entrara un susurro dentro de la sala”, ha finalizado el artista.