Aunque hay quienes argumentan que hay ciertos componentes químicos en los móviles que pueden afectar los pigmentos, lo más probable es que sacarle una fotografía a un cuadro sea algo bastante inocuo . Al menos desde que se volvieron ubicuos los smartphones con cámaras de alta resolución que no requieren flashes , principal enemigo de los cuadros Sin embargo, hay distintos Museos que mantienen esta impopular prohibición. Hasta comienzos de este mes, el Reina Sofío era uno de ellos y tenía 'prohibido' fotografiar o fotografiarse junto al célebre 'Guernica' de Picasso . Ya no.

La medida viene siendo bien acogida por los usuarios, aunque muchos recuerdan el incidente polémico de hace un año cuando circuló una foto Mick Jagger posando ante el cuadro , y otro de 2016 cuando Pierce Brosnan apareció también delante de la obra. ¿Famoseo sí y vulgo no? En el caso de Brosnan, la dirección del Museo alegó que se trataba de una campaña de comunicación pero pidió disculpas; y el en caso de Jagger, sorprendió diciendo que lo de las fotos no era una 'prohibición' sino una 'recomendación'.

La nueva dirección del Museo decidió cambiar la norma en el convencimiento de que esto puede normalizar las visitas a esa sala, que era en realidad la única del Museo que mantenía esta prohibición. Es probable que además de normalizar las visitas esto atraiga también a los más jóvenes, para quienes cualquier experiencia parece estar ya indisolublemente ligada a su registro: el selfie. Por eso uno de las normas del Museo, es que no se utilicen flashes, por supuesto (en realidad ya nadie los usa) sino que no se use ningún tipo de soporte como trípodes o palos de selfie que sí podrían poner en riesgo cualquier obra. Otra de las normas que se está cumpliendo a rajatabla es la del aforo para evitar aglomeraciones y problemas de flujo.