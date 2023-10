La ley de Newton que se ha interpretado mal 300 años y ahora tiene en vilo a físicos y filósofos

En un reciente estudio publicado en la revista 'Philosophy of Science', el filósofo del lenguaje y las matemáticas Daniel Hoek, argumenta que muchos filósofos de la ciencia han interpretado erróneamente que esta frase se refiere a cuerpos que no tienen ninguna fuerza actuando sobre ellos, algo que considera desconcertante dado que no existen cuerpos en el universo que estén libres de fuerzas externas. Por eso se preguntó por qué Newton haría una ley sobre algo que no existe.