A pesar de lo cual -y de los 14 hijos que tuvo- era una persona sumamente reservada . “Estoy seguro de que, como persona, no soy particularmente interesante. No tengo nada especial. Soy un pintor que trabaja día tras día de la mañana a la noche, más que todo en retratos -decía- Quien quiera saber algo sobre mí, debe observar cuidadosamente mis obras”. Algunos de esos retrataos eran, se dice, de adolescentes de que clase baja a las que llevaba a su estudio para pintarlas desnudas .

"La pintura es “un monumento a un acto particular -dice, por ejemplo, Iván Ristić, curador del Museo Leopold de Viena, quien se hace una serie de preguntas desde una perspectiva contemporánea- ¿Quién es el que realmente quiere esto? ¿Cuál es el destino de este amor? ¿Es siquiera amor?". En el mismo sentido la periodista e historia del arte Eliza Goodpasture sostiene en The Guardian que se trata de "una escena extraña. A primera vista parece romántico y alegre, pero cuanto más lo miras, más oscuro se vuelve ". Así mismo, se pregunta si hay algo dominante y violento en el abrazo de la figura masculina. "Y hay algo impotente, desesperado, casi patético en la mujer. ¿Está inconsciente o tiene los ojos cerrados de felicidad? ¿Está devolviendo el abrazo al hombre o intentando quitarle las manos? ", se pregunta.

¿Cancelación a la vista como otras que ya han 'sufrido' algunos cuadros de Picasso, por ejemplo? No parece ser el caso. Se trata más bien de una exploración constante de las diversas capas que puede tener una obra de arte. No es para asustarse. ¿Se imaginan si 'leemos' 'El jardín de las delicias' con ciertos criterios estrictamente contemporáneos? No, no acabamos nunca.