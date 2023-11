Un pintor español expone en Bruselas el drama de la inmigración, al óleo

No es fácil sacarle los colores a Europa. Pero eso es lo que se ha propuesto el artista español Gonzalo Orquín. Y lo ha hecho en el corazón mismo de un continente que demasiadas veces vuelve la vista hacia otro lado cuando se trata del drama de la inmigración forzada. El Migratie Museum Migration de Bruselas presenta desde el 22 de noviembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024 su muestra individual "Being Human - The sea at night is too big", un evento colateral de la presidencia española de la Unión Europea.