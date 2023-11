Se retira a los 90 años la galerista Juana de Aizpuru: cuatro claves de cómo se convirtió en la gran dama del arte español

Aizpuru nació en Valladolid y se formó en Filosofía y Letras en Madrid, pero no fue hasta su llegada a Sevilla a mediados de los 60 , que empezaría su andadura como coleccionista. En 1970, se dice pronto, abrió su primera galería en la calle Canalejas de la capital hispalense (espacio que estaría en funcionamiento hasta 2004) y en 1983 volvió a Madrid donde instalaría su galería en el conocido emplazamiento de la calle Barquillo . Por allí han sido habituales artistas como J ordi Colomer o Alberto García Alix , de quienes Aizpuru conserva auténticos tesoros. Tal es el espacio que echa el cierre este fin de mes. 90 años parecen muchos, 50 años en el mundo del arte también, pero no para Aizpuru, que de hecho, solo se retira por un malestar muy puntual: unos "ruido extraños dentro de la cabeza" y "una fuerte opresión en los oídos”.

“Estoy fastidiada y ya no tengo que seguir luchando para sacar la galería adelante -le decía esta semana a Luisa espina en El Español-. Antes pensaba que mi hija iba a heredarla y que yo cada vez vendría menos, pero Concha se prejubiló hace un año, después de trabajar conmigo 27 años, y vive ahora en Estepona. Ha sido una decisión muy difícil que he meditado mucho. Mis hijas también me han animado mucho. Siempre he dicho que nunca me iba a retirar, pero todo tiene su final”.