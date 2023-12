Alambradas, contrabando y espías: la exposición del Muro de Berlín para no olvidar el pasado

Han pasado 34 años de aquellos acontecimientos, pero los ecos de lo que significó aquel muro de la vergüenza para Alemania y para toda Europa aún resuenan. Y conviene no olvidar nunca el pasado para no poner en riesgo el futuro. A ese noble propósito se dedica la muestra 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido' , desarrollada por Musealia en colaboración con la Fundación Muro de Berlín, que se puede visitar en la Fundación Canal de Madrid y cuyas estradas puedes comprar aquí .

En la historia nada es inevitable y la construcción del muro fue la decisión de un grupo de personas. En el contexto en el que sucedió, hubiese implicado la renuncia a la existencia de un estado comunista en Alemania. Es decir, no es posible concebir la RDA, el régimen comunista, sin la existencia del muro. Una sexta parte de la población había huido y a ese ritmo la existencia de ese estado no era sostenible. Cuando cae el Muro lo hace como en el contexto de la desintegración de las dictaduras comunistas en la Europa del Este. Los regímenes que construyen muros, ganan tiempo, pero no atacan el problema de fondo que tienen en sus sociedades.

No era una situación idílica, pero obviamente no era comparable a la de Berlín oriental. Dos millones de personas vivían en el lado occidental, pero en cierta manera estaban encerrados en Berlín, aunque tuviesen la posibilidad de visitar Alemania Occidental por vía aérea o terrestre. No vivían en represión, pero no dejaba de ser un territorio ocupado por las fuerzas aliadas y seguían viviendo bajo la sombra del muro y separados de sus familiares, amigos y vecinos.