Javier Sierra, sobre la exposición de Dalí: “Se creía la reencarnación de San Juan de la Cruz"

Con motivo de tan señalada oportunidad, el Museu Dalí de Figueres no solo ha preparado una exposición monográfica alrededor del cuadro (que puede visitarse hasta abril de 2024) sino que, en colaboración con la editorial Planeta , ha preparado un documento extraordinario para conmemorarla.

'¿Por qué, Dalí?' es un libro híbrido. Dúctil, sin llegar a ser líquido, es particular no solo por su triple autoría -el escritor Javier Sierra, el artista plástico Antonio López y la directora del Museo Dalí de Figueras, Montse Aguer- sino también por su diálogo entre géneros . Mediante una ficción en forma de correspondencia epistolar con el pintor, Javier Sierra nos sumerge en la esencia de 'El Cristo de San Juan de la Cruz' y su proceso de creación a través de un perturbador interrogante (y la promesa de respuesta).

Lo cierto es que para un autor como el galardonado Javier Sierra escribir a partir del emblemático óleo , no podía ser más apetecible. Tanto la tela, como su excéntrico autor despiertan una inusual fascinación, incluso entre los más jóvenes.

El tiempo es el que terminará disociándolos. De hecho, ya existe una generación que se acerca a Dalí únicamente por el valor de su obra , que es enorme, y que no conoce apenas nada de sus ocurrencias (hoy algunos las llamarían “performances”). Y eso lo que indica es que Dalí fue, por encima de todas sus facetas, un genio del arte absoluto.

Dalí me interesa desde hace años, pero nunca me había planteado escribir nada sobre él . Sin embargo, con motivo de la “visita” de su obra maestra 'El Cristo de San Juan de la Cruz' a su museo en Figueres, surgió la invitación a escribir algo sobre él. Y acepté. Dalí se ajusta como un guante a un concepto que llevó años abanderando: la 'Ocultura'. Es la reivindicación de que detrás de muchas de las mayores manifestaciones culturales de todos los tiempos se esconden ideas heterodoxas, ocultistas o esotéricas.

El lema de Éluard es el de toda una generación. En los años setenta dio título a una recordada colección de libros de temas “fronterizos”, que también leyó Dalí. Teníamos, pues, referentes comunes y solo era cuestión de tiempo que convergiéramos . Por eso en '¿Por qué, Dalí?' me dirijo a él como si estuviera vivo y pudiera responder a la carta que le escribo.

Tratándose de usted, su aporte no podía no girar en torno a un enigma, en ese sentido un cuadro como este, que encierra más lecturas y más misterio que la Gioconda del Código Da Vinci, le viene como anillo al dedo…

Es cierto. Los misterios de esa obra son muy evidentes: 'El Cristo' no tiene las heridas de la crucifixión, carece de atributos como la corona de espinas o los clavos; ni siquiera tiene “Inri”. Y eso por no hablar de la deliberada ocultación de su rostro. Todas esas transgresiones eran meditadas y yo quería descubrir el proceso intelectual que siguió para alumbrarlas. Lo que no esperaba era encontrar que su inspiración fue un éxtasis de san Juan de la Cruz y aún menos descubrir que Dalí se creyó, durante años, la reencarnación de ese santo.