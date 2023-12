La intrahistoria de Käthe Wohlfahrt, el espíritu de la Navidad con forma de tienda que pervive los 365 días del año

La historia de los Wohlfahrt nos la puede contar Lucía (52 años), una cirujana granadina de padres catalanes que convenció hace algo más de un año a su marido, Juan Carlos, un empresario sevillano de 57, para entrar en una peculiar tienda en su visita al barrio Gótico de Barcelona. En el número 15 de la calle dels Banys se sitúa uno de los escaparates más navideños del mundo. Lo curioso es que era el mes de julio y desde el exterior el marido intuyó que algo no encajaba. Hasta ese momento, Juan Carlos estaba convencidísimo de que en él habitaba algo así como el fantasma de Ebenezer Scrooge, el antipático personaje de Charles Dickens que odiaba la Navidad. "La Navidad me amorataba los labios", bromea.

La historia arranca con Wilhelm y Käthe Wohlfahrt, un matrimonio de Sajonia, un estado de la antigua Alemania Oriental, que decidió mudarse a Stuttgart, en la Alemania Occidental, en 1956. Aunque no llevaron consigo demasiadas pertenencias, no se olvidaron de una caja de música de madera genuinamente sajona. Un día, en 1963, celebrando la Navidad con unos amigos estadounidenses, estos quedaron fascinados con la caja. Los Wohlfahrt quisieron comprarles una similar y, después de mucho buscar, dedujeron que, una vez pasadas las fiestas, era difícil encontrar un artículo navideño. Más complicado aún era intentar cruzar de nuevo hacia su ciudad natal, una zona de ocupación soviética, que era de donde procedía su caja de música de madera.

Por fin encontraron un almacén mayorista con excedente. Como no podían adquirir una sola, compraron diez cajas de música. Stuttgart no era entonces el centro político, comercial y cultural que es hoy y el problema era cómo vender las nueve que les sobrarían después de regalar a los amigos. Alguien aconsejó al matrimonio acercarse a la base militar próxima a esta ciudad y ofrecer a sus empleados y familiares las cajas sobrantes. Era una venta directa, sin permiso de ningún tipo y de puerta en puerta, por lo que la policía militar enseguida les frenó. Al ver aquello, la esposa de uno de los militares ideó otro modo de dar salida a su inventario: los eventos de caridad que organizaban habitualmente las esposas de los oficiales estadounidenses. Todo un acierto. Tal fue la aceptación de las cajas de música que los Wohlfahrt se animaron a adquirir más objetos decorativos y a venderlos también en mercadillos de fin de semana. Un año después, en 1964, el sótano de su casa era ya un gran almacén mágico con área destinada a ventas.

Michael Jackson disfrutó de su propia caja de música con la canción 'We are the world'. Es el tema que compuso junto a Lionel Richie en 1986, con motivo de la grabación de 'USA for Africa'. Cuando se enteró de su existencia, el cantante le pidió a un amigo que se pasase por una de las tiendas para hacerse con una. Eso sí, de incógnito. Desde su lanzamiento, han sido muchas las celebridades que han comprado esta caja de música con el globo terráqueo giratorio y niños de diferentes nacionalidades.