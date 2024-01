Carmen Machi y su reflexión sobre si una madre puede o no odiar a su hijo

Ha sido durante una entrevista con La Hora Extra cuando Carmen Machi expresaba que la familia “está obligada a quererse. Se guardan muchos silencios por no herir, la familia es compleja”. Pero sobre todo la obra ahonda en una maternidad de la que no siempre se habla.

“No siempre una mujer se atreve o tiene fuerza para decir que nunca ha tenido la intención de ser madre, ‘mi hija fue producto de un accidente y si no hubiera tenido un hijo me habría cambiado la vida, a lo mejor habría sido más feliz’. Es muy difícil pronunciar todo eso, no estamos preparados socialmente para escucharlo ni para decirlo”, reflexiona la actriz a raíz de la trama de la obra de teatro.