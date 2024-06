Beata Praska, la retratista que reivindica los 50 años: "Somos bellos ahora, no hace 20 años o hace 20 kilos"

Uno de nuestros mayores placeres, casi inconfesables, al sobrepasar los 50 es ver nuestro rostro en una fotografía y encontrarnos con que resalta nuestra belleza, nuestra fuerza, nuestro verdadero ser. La artista polaca Beata Praska no solo se permite dedicarse a dar ese gusto a quien lo busca, sino que le da una dimensión mucho más profunda. Con cada fotografía celebra la vida, los logros personales y profesionales y la hermosura. Su obra puede verse ahora en la III Edición de '50 más 50', una exposición que narra las grandes historias de sus protagonistas, todas mujeres maduras, igual que ella.

La biografía de cada una de sus retratadas para la exposición es apasionante, pero también lo es su propia historia y nos la cuenta en primera persona. Esta mujer, que domina siete idiomas y no se resigna a pensar que la belleza es cosa de una determinada talla o edad, trabajó durante 17 años en empresas energéticas y es economista. Después de casi dos décadas dedicada a empresas energéticas y mercados internacionales, decidió emprender siguiendo esa gran pasión: la fotografía de retrato .

Es la línea que ha seguido en la exposición '50 más 50', donde, además, cede la voz a las retratadas. Cada una relata, según dice, su propia historia de resiliencia y superación, celebración, reconocimiento y unión en torno al talento femenino. "Son verdaderas role models (modelos a seguir) en una sociedad en la que aún no hemos llegado a la equidad, que elevan la consciencia sobre el valor de la mujer madura. Somos bellos ahora, no hace 20 años o hace 20 kilos".

Beata no entiende la vida sin belleza, arte y estética. Es lo que le llevó a crear retratos poderosos y empoderados de personas que querían sobresalir. "Al principio quería demostrar que la belleza no disminuye con la edad, pero la idea se ha hecho más trascendental".

Esta última, aún en proceso, es una edición para participantes sin género y sin generación. Más inclusiva y más diversa. Se llama '50 más 50 Wo-Men' y tiene como protagonistas a 50 mujeres y 50 hombres referentes. Ese es el plan, pero nos confiesa que no sabe si llegará a cumplir el objetivo, teniendo en cuenta que "los hombres tienen más miedo a ser fotografiados que ir al dentista".

Beata trabaja con el convencimiento de que el ser humano crea su propia realidad desde la confianza en sí mismo. "Si crees que eres referente y poderoso, actuarás de esa manera. Un retrato que muestra tu esencia contribuye a mejorar tu autoestima y a empoderarte, pero también a crear tu propio liderazgo y a eliminar las creencias limitadoras (soy chiquita, tengo sobrepeso, tengo arrugas, no estoy preparada)".

Le apena que, forzados a una vida acelerada, no tengamos ese momento de inflexión que ofrece algo tan sencillo como un retrato. "Se trata de darse tiempo de celebrarse a sí mismo. Muchos de mis clientes salen de mi estudio dos centímetros más altos y con ganas de conquistar el mundo. No son solo imágenes bellas, sino una experiencia de empoderamiento, de dejar atrás el miedo, de salir de zona de confort. No hay vanidad en eso".