Robbie Williams transforma su ansiedad en arte con una expo en Barcelona

Ya en su momento, tras su anterior individual, que fue todo un éxito en Londres, Williams se había mostrado "muy agradecido por la respuesta que ha recibido y feliz de que mi arte haya conectado de alguna manera con personas de todo el mundo". Hoy, el ex Take That dice estar inspirado para seguir compartiendo sus procesos de sanación a través de la imagen y que se encuentra "feliz de presentar esta nueva colección de mi arte en Moco Museum Barcelona, donde confío en que alentará a las personas a aceptarse a sí mismas y a expresar su verdad.”