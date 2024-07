Nacho Cano, detenido por la policía: los detalles

No es su primer polémica. ‘Malinche’ ya había generado más de una incluso antes de su estreno en 2022, ya que entonces se anunció la construcción de una pirámide azteca de unos 30 metros de altura y con capacidad para más de 1.000 butacas, además de un parking con 400 plazas de aparcamiento, donde se desarrollaría la obra. Sin embargo, nada más se anunció el proyecto fue paralizado ante la oposición vecinal del distrito de Hortaleza, que logró unas 20.000 firmas.

Durante la promoción del musical Nacho Cano ha tenido más de una declaración que ha sido polémica. "Si no hubiéramos descubierto América, tú no tendrías ese iPhone, la II Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler... Y, sin embargo, históricamente seguimos aceptando que somos unos hijos de puta", declaró a El Mundo. Hace solo unos meses, en una entrevista con 20minutos, afirmaba que su mayor satisfacción profesional es "descubrir a gente con mucho talento a los que he permitido desarrollarlo y llevarles de la nada a lo más alto".