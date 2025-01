A juzgar por las palabras que le ha dedicado el humorista, el agradecimiento es mutuo: "Daniel ha sido el testigo fotográfico de todo mi crecimiento, no sólo como artista, sino como persona. Esa capacidad que posee para sacar la esencia única de cada figura que se coloca delante de su cámara es increíble. La persona que más veces me ha fotografiado en mi vida, el fotógrafo con el que más cómodo me he sentido nunca y sobre todo, el artista, porque es puro arte lo que hace, más auténtico y genuino que conocido. Dansan es a la fotografía lo que el oxígeno para los seres humanos, esencial e indispensable".