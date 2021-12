Artesanos belenistas, los artistas de la Navidad: "Creamos obras de arte que duran solo un mes"

Más allá de su origen religioso , el belén es una de las tradiciones navideñas más arraigadas de nuestro país, si no la que más. Junto con el árbol, las lucecitas y el espumillón, constituye ornamento obligado en muchos hogares y edificios públicos desde el siglo XVI. No faltaba en las casas de quienes crecimos en los setenta u ochenta, aunque un informe de 2016 de Vente-Privee asegura ya solo el 13% de los habitantes de este país pone el nacimiento (el 50% se declara devoto del árbol).

Carlos Cuenca, murciano de 71 años, empezó en el oficio por influencia de su padre , maestro artesano que había instituido su taller en la década de 1940. La madre de Carlos era la pintora de las figuritas, de quien el fundador se enamoró y con quien se casó; establecieron la vivienda en el piso de arriba de la fábrica, de tal suerte que Carlos nació y creció entre los aromas de la arcilla y los calores de la fragua. "Me gusta decir que a mí me parieron en el barro ", explica.

Aunque no empezó en el oficio por herencia familiar, también es veterana en esta especialidad Montserrat Ribes (72), quien confecciona figuritas muy originales (de rasgos menos adustos, más delicados y en cierto modo más modernos) y las expone en su taller en Castellar del Vallès , localidad situada a 20 kilómetros de Barcelona. Inclinada desde muy joven a la creación artística, estudió Bellas Artes y se dedicó al principio a la escultura decorativa. Amigos en el gremio de belenistas le pedían creaciones para Navidad, "y llegó un momento en que fue lo que más me llenó", confiesa. De eso hace 30 años.

Bien distinta es la historia de Luis Mateo García Céspedes (60), artesano de Granátula de Calatrava (Ciudad Real) que no se centra en la fabricación de figuras sino del resto de elementos, arquitectónicos o naturales, que componen el belén. Incluso dioramas completos . Cabe diferenciar en este punto entre ambos conceptos: el nacimiento representa solo el portal con el pesebre y los personajes que lo ocupan, mientras que el belén alberga no solo aquel sino también una porción más o menos amplia de la población, con aderezo de casas, árboles, riachuelos y pastorcillos; aunque es cierto que ambos términos s e utilizan indistintamente.

Durante gran parte de su vida, Luis Mateo se entregó a la manufactura de dichos elementos a modo de hobby, en los ratos libres que le dejaba su trabajo como comercial de una empresa de fitosanitarios. Hace cinco años, decidió convertirse en belenista profesional, para lo cual recibió el beneplácito de la Asociación de Artesanos de Castilla-La Mancha . "Más importante que las figuritas es la decoración y el entorno”, dice. “Es crear una obra de arte que se va a disfrutar solo durante un mes ". No produce en serie, lo que le permite afirmar con orgullo: "De los míos, no hay dos belenes iguales".

El propio Carlos es un consumado coleccionista. "En casa tengo una vitrina con piezas especiales que he ido recopilando desde que tenía 15 años. Veía que en el taller de mi padre estaban fabricando una que en gustaba y pedía que me hicieran otra igual para mí. Después me la pintaba mi madre, la mejor pintora del mundo. Conservo figuras que tienen 50 o 60 años, y una colección de unos 200 nacimientos que he ido comprando cuando he salido de viaje".