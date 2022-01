Aunque a muchos les gustaría ver sus obras preferidas en vivo y en directo, no todos tienen la capacidad monetaria o el tiempo para desplazarse hasta los lugares que las albergan. O, directamente, no pueden presentarse en casa de los multimillonarios que los compraron por incomprensibles razones legales, eso que llaman allanamiento de morada. Habrá quien quiera contemplar el número 5 de Jackson Pollock, los girasoles de Van Gogh o el Fusilamiento de Torrijos de Gisbert, la exaltación más pura de la dignidad, pero por motivos geográficos o económicos nunca podrá. Para ellos, siempre quedarán las fotografías en alta calidad, que aunque no generan la misma ilusión, nos quitan parte de la espina clavada.