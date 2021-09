De conquistar las redes con Paint a su propio ninot: Cocha García Zaera, la valenciana de 91 años que ha trabajado para Disney

Si has pasado mucho tiempo en Instagram en los últimos años, ya sabrás de quién hablamos. Concha García Zaera ha conseguido algo que parece imposible en estos tiempos polarizados internet: lo que hace le gusta a todo el mundo. Saltó a la fama en 2018 con sus ilustraciones hechas con Paint y en 2021 se consagra como personaje popular en la fallas de su tierra; la valenciana de 91 años ya tiene su propio ninot .

"Soy una señora de 90 años. Me gusta pintar con el programa Paint. Y sobre todo estar con mi familia y con mis amigos", reza su biografía en Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores. Cuando en 2006 sus hijos le regalaron su primer ordenador, no podía imaginar que triunfaría y acabaría ganándose la vida en plena jubilación y gracias a una red social que entonces ni existía.

"Mis hijos (cinco) y mis nietos (ocho) siempre me han dicho que les gustan mucho mis cuadros", contaba cuando apenas habíamos visto cuatro de sus ilustraciones pero ya apuntaba a fenómeno. "Mis amigas creen que lo hago está muy bien, pero no terminan de entenderlo. Yo intento explicarlo, pero no saben qué es el Paint", contó a Verne. Habiendo trabajado toda su vida en una tienda de fotografía, Concha estaba familiarizada con la tecnología y la mirada creativa. Por eso se lanzó a probar a dejar el óleo y dibujar con esta nueva técnica.