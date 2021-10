Para insultar hay que valer. De entrada, seguramente solo hay que valer para eso. Cuando te acostumbras, ya no quieres hacer otra cosa. Tienes tantos insultos en la cabeza que a lo mejor te levantas temprano para darles salida. Quizás programas el despertador y así ponerte a ello antes que nadie. A veces insultas a voleo, sin mirar. No es raro, porque insultar es un trabajo que nunca está hecho del todo. Insultas e insultas y no dejas de insultar, y aún así no está todo absolutamente insultado. Pasa como en aquella canción de Sr. Chinarro, cuando dice "Hay que hacer el amor porque nunca está hecho". Si no insultasen, ciertas personas se morirían de no insultar. Insultan, en cierto sentido, por salud, y a quien haga falta. No tienen ni por qué saber quién es el insultado. O al contrario, puede ser un viejo conocido.