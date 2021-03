Lo que África unió

Pero su historia viene de mucho antes, ya que se conocieron a finales de la década de los 70 , cuando ambos se formaban en la École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, aunque realmente donde empezó todo fue en Níger , el país africano que les hizo despertar la creatividad ante la falta de recursos. Fue precisamente allí donde realizaron su primer proyecto juntos, una choza de paja construida a partir de ramas de arbustos de origen local.

Realmente poco más se sabe de la pareja más allá de que están afincados en París desde que en 1987 formaron Lacaton & Vassal para rediseñar múltiples edificaciones aprovechando al máximo los recursos disponibles. A pesar de ser una pareja consagrada, no tienen hijos , así lo confirmó Lacaton en una entrevista a El País Semanal, algo a lo que realmente nunca le han dado mucha importancia.

Derribar no es una opción

Obras destacables

Uno de los grandes ejemplos de su obra arquitectónica es cómo transformaron la Torre Bois le Prêtre en París. Este edificio era un bloque de 17 plantas con 96 viviendas construido en la década de los 60, pero entre 2005 y 2011 la pareja lo renovó por completo para no dejar que la idea de demolerlo para levantar otro edificio prosperase. De esta forma, su plan fue eliminar la fachada de hormigón añadiendo galerías de tres metros de ancho para agrandar la superficie. Sin duda, sus habitantes no solo ganaron espacio, también calidad de vida.

Entre otras de sus obras más destacadas están las casas sociales Cité Manifeste que crearon en Mulhouse en 2005, o el Palais de Tokyo en 2012, donde tras restaurarlo consiguieron que el museo aumentase su capacidad en 20.000 metros cuadrados, convirtiéndose en un escenario no solo para el arte, también para la moda francesa. Por no hablar de la casa de los padres de Lacaton, una de sus primeras obras, ampliándola con plástico de invernadero. Un proceso que la arquitecta reconoce que no fue fácil, ni para convencer a sus padres ni para el trabajo con los albañiles, pero el tiempo le ha dado la razón y hasta los vecinos sueñan con una vivienda del estilo, porque como dijo en una entrevista "es como si vivieses en un jardín".