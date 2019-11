Ouka Leele reivindica el desnudo en las redes: "Pones algo bello y te lo quitan y la violencia está ahí todo el día"

La artista vivió toda la Movida Madrileña a través del objetivo de sus cámaras de fotos y de sus pinceles porque a ella, lo que realmente le gustaba, era pintar. "Cuando me encontré con gente como Hortelano a la vez me encontré con una escuela que se llamaba Photocentro y por allí pasaban todos los que estaban haciendo la revista Nueva Lente. Empecé a hacer un curso de fotografía y los profesores se quedaron alucinados con ellas y me dijeron que 'yo era una nueva promesa' y casi que me empujaron ellos a viajar y a hacer fotos", reconoce.