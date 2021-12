La creación artística no entiende de razas, clases sociales ni, por supuesto, edades. Es ese uno de los principios que mueven 'Eyes as Big as Plates', el proyecto colaborativo de la finesa Riita Ikonen y la noruega Karoline Hjorth, dos artistas que, a través de sus cámaras de fotos, se decidieron a retratar la mitología y el folclore nórdico a través de la naturaleza. En esa representación de la belleza y mimetización con el entorno que les rodea, muy presente en el imaginario místico nórdico, las fotógrafas eligieron como modelos a todo un elenco de personas de edad avanzada, que actuaron como musas en el medio ambiente.