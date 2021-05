Beeple, el artista que ha vendido una obra virtual por 69 millones de dólares

El 11 de marzo pasado, la prestigiosa casa de subastas Christie´s vendió una de las obras del artista estadounidense Beeple por más de 69,3 millones de dólares (58 millones de euros): un collage formado por 5.000 imágenes llamado "Everydays: The First 5000 Days" (Todos los días: los primeros 5000 días). Hasta aquí podría parecer algo habitual del mercado del arte si no fuera porque se han cumplido tres hitos.