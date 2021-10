Nacida en 1946 en Belgrado, en lo que entonces era Yugoslavia, Abramović es autora de las series “Lips of Thomas” y “Barroco balcánico” pero una de sus obras más icónicas fue “La artista”, una performance realizada en 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York , donde permaneció sentada inmóvil en una silla un total de 700 horas durante tres meses, mientras miraba a los ojos a los visitantes que se sentaban frente a ella.

En 1997 Abramović presentó la pieza “Balkan Baroque” en la Bienal de Venecia, por la que recibió el León de Oro a la mejor artista y ocho años después ofreció en el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York) “Seven Easy Pieces”, donde en siete noches consecutivas recreó los trabajos de artistas pioneros de la performance en los años sesenta y setenta, además de dos obras propias, “Lips of Thomas” y “Entering the Other Side”.