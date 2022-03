'Esta sí, esta no': la Ruta del Bakalao ya tiene exposición

'¡Uh, ah!'. Si en tu mente ha sonado la voz de Chimo Bayo significa que conoces muy bien la Ruta del Bakalao . No siempre ha tenido buena fama, tampoco es que ahora tenga la mejor, pero con el paso de los años cada vez más se ha reivindicado como movimiento cultural surgido a finales de los 70 y comienzos de los 80 en Valencia. Una época mítica de la historia española que ahora ha sido retratada en la exposición 'Ruta gráfica. El diseño del sonido de València' , que se acaba de inaugurar en el Instituto Valenciano de Arte Moderno-Centre Julio González.

Alberto Haller, Antonio J. Albertos y Moy Santana son los comisarios de la exposición, precisamente a este último se le ocurrió recopilar todo el material gráfico en pleno confinamiento de 2020, así que decidió digitalizar una colección de flyers que tenía desde pequeño. "Durante el proceso me di cuenta de que muchos de ellos estaban firmados por artistas relevantes como Francis Montesinos, Paco Roca o Mariscal y me pregunté por qué no hacer un libro sobre esto", contaba.