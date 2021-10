Casi desde sus inicios, muchos rockeros no han dudado en aliarse con la pintura para ilustrar las portadas de sus discos; quizás porque esas obras representaban perfectamente el mensaje que querían lanzar. En algunos casos, se ha mantenido original y, en otros, se trataba de una reinterpretación. Esto último es justo lo que sucede con la carátula del álbum de la banda de hard rock Guns N' Roses 'Use Your Illusion I y II'. El artista estonio – estadounidense Mark Kostabi editó una sección del fresco de 'La escuela de Atenas' de Rafael y las coloreó de tonos azulados para el tercer disco y anaranjados para el cuarto. La historia del rock cuenta con muchos álbumes que exponen en sus portadas obras de arte famosas. Te mostramos los mejores ejemplos en el vídeo.