La viñeta de Javirroyo: "Solidaridad en las pensiones"

Desde luego, si algo hemos de tener es solidaridad intergeneracional. Si no la tenemos entre nosotros, boomers y millennials, no la habrá nunca. Hemos de dar ejemplo. Frente a una generación que no hay que olvidar, la millennial, tocada por sucesivas crisis, precarizada, y con la que también hay que luchar para que deje de serlo. Y aun así, hay que poner para que nuestros papás y mamás, los y las boomers, no se queden sin una seguridad económica al final de su vida. Buen rollo y solidaridad, la base de la convivencia…