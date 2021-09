El rumor dice que el cantante , al no poder huir de Nueva York en avión porque el espacio aéreo estaba cerrado, alquiló un coche y se embarcó en un road trip con sus amigos Marlon Brando y Elizabeth Taylor . Hay fuentes que dicen que llegaron hasta Ohio. Otras desmienten la historia por completo. Si bien el cuento es difícil de creer, tampoco estaría entre lo más extraño que hicieron estas tres personas en sus vidas.

"No creo que nadie sepa cuánto nos queríamos", dijo Taylor acerca de su amigo. Jackson siempre fue un mitómano de Hollywood. Así que en 1984, tras la muerte de Richard Burton (al gran amor de la actriz, con el que se casó dos veces), invitó a Elizabeth Taylor, la estrella más rutilante de todas, a un concierto de su gira 'Victory'. Pero ella se levantó y se fue a la mitad.

Al día siguiente él la llamó llorando para preguntarle el motivo, ella le aclaró que no veía ni escuchaba bien y se pasaron tres horas charlando. Aunque la actriz definió su amistad como "lo más normal y natural del mundo", el público se sintió fascinado por ella: lo que ella consideraba "normal" incluía hacerle regalos como un elefante llamado Gypsy fletado expresamente desde Asia.

Precisamente su infancia infeliz, trabajando desde los cinco años y sufriendo malos tratos por parte de su padre, fue lo que le unió a la actriz, quien también se había convertido en una estrella de Hollywood cuando era una niña. Pero su amistad iba más allá de sus traumas en común. Michael la consideraba una madre, lo cual ofendía tanto a su verdadera madre , Katherine Jackson, que su hija Janet contrató a un psicólogo para la familia. El diagnóstico fue que Michael realmente sentía que Liz era su madre y no había nada que nadie pudiera hacer al respecto.

Como Jackson lo hacía todo a lo grande, cuando decidió cumplir su sueño de triunfar en el cine contrató los servicios de Brando como profesor de interpretación. En 1993 el fiscal que procesó al cantante por abusos a menores interrogó al actor, quien declaró que cuando le preguntó a Jackson si la acusación era cierta este se puso a llorar y no le contestó. Esta declaración, en la que Brando concluía que "hizo algo con esos niños", se ha publicado por primera vez este año en el podcast 'Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson'.