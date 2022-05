Guillermo del Toro: "Si puedes cambiar una mente, cambias una generación"

El director de La forma del agua y El laberinto del fauno afirmaba que "e l nivel de diálogo y la vieja estructura no son sostenibles" en el sistema actual.

"No debemos consagrar el pasado y tratar de preservarlo, no se va a mantener. El futuro se presentará, lo queramos o no. dijo rotundo Guillermo del Toro. "Se necesitó una pandemia para sacudirlo todo. Sobrevivimos a esa pandemia: teníamos alimentos, medicinas e historias, tres cosas que nos sostuvieron durante meses y años", dice haciendo referencia al contenido accesible al público durante los meses de confinamiento.