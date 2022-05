Kelly McGillis denuncia los cánones de belleza de Hollywood que afectan a las mujeres.

La lucha de las mujeres en Hollywood para acabar con los cánones patriarcales sigue en pie. Salen a la luz casos de discriminación por tener una edad superior a los 40 , por no adaptarse a la belleza canónica o no subirse al carro de las tendencias. Un amplio grupo de actrices están alzando la voz para denunciar esta injusta situación. La última ha sido Kelly McGillis.

La actriz estadounidense, que interpretaba a la protagonista femenina de ' Top Gun ' , Charlie Blackwood , ha relatado cómo ha sido ignorada en esta nueva película por su aspecto. Aunque Tom Cruise repite en su papel, a ella no la han llamado para interpretar a Charlie, su instructora de vuelo y novia en la ficción.

McGillis confesó en una entrevista para 'Entretaiment Tonight' el motivo por el cual los productores no decidieron llamarla para volver a participar en la película. Ahora es Jennifer Connelly, de 51 años, la que protagoniza junto a Tom Cruise, de 59 años la cinta.

McGillis ha denunciado que la razón de que no la llamasen para este regreso es que no encaja en los estereotipos y cánones de belleza del sector: "Soy demasiado vieja, estoy gorda, aparento la edad que tengo y no es esto lo que buscan para la película", decía.