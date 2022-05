Ewan McGregor aprendió a ser un jedi gracias a Noel Gallagher: "Hubo una pelea con sables láser en su jardín"

“Bueno, Noel Gallagher daba una fiesta por su 30 cumpleaños y vivía bastante cerca de mí en Londres, al norte de Londres. Me encontraba en su fiesta y hubo una pelea con sables láser en su jardín a una hora muy temprana de la mañana del día siguiente, pero no recuerdo que me diese muchas instrucciones. No recuerdo que Noel impartiese ninguna lección, fue más bien un combate en el jardín”, relata el actor.