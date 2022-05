Nacido en Nueva Jersey, Liotta era hijo de padres solteros que en su momento no pudieron hacerse cargo de él, así que su madre biológica lo abandonó en un orfanato , pero pronto fue adoptado por Alfred Liotta , dueño de una tienda de piezas de automóviles y presidente local del Partido Demócrata, algo que no le gustaba al actor. "Acabé harto de la política viéndole, me quitó las ganas de implicarme".

No obstante, el actor siempre fue consciente de su situación familiar. "Nunca entendí cómo podía haberme dejado allí (en el orfanato), y eso me provocó una energía de estar jodido. Cuando con más de 40 años conocía a mi madre real ya no estaba enfadado", confesó a People. Una vez conoció a su madre biológica, Liotta descubrió que tenía una hermana, un medio hermano y cinco medio hermanas de los que no había sabido nada en décadas.