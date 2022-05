Christopher Nolan regresa a lo grande con Oppenheimer: cinco cosas que ya se saben sobre su nueva película

Siempre se gestan sus cintas con una gran expectación y 'Oppenheimer', una película histórica sobre el hombre que creó la bomba atómica, no será la excepción.

"Mis películas, en términos económicos, han funcionado bien para el estudio para el que trabajo, y eso hace que confíen en mí. Pero eso no me libra de la responsabilidad que tengo como autor y por tener la oportunidad de llevar algo apasionante a la pantalla. Una historia que los espectadores vean como algo nuevo, que los transporte a lugares nunca vistos. Esto es lo que más me emociona de este cine a gran escala", contaba a Fotogramas en una de sus ultimas entrevistas. Te contamos cinco cosas que ya se saben de la esperadísima película. Preparen las palomitas.