La maldición de Romy Schneider o cómo su muerte sigue llena de misterios 40 años después

Hace hoy 40 años la actriz Romy Schneider moría en su apartamento parisino . La depresión que arrastraba, desde la muerte de su hijo adolescente unos meses antes, llevó a muchos a concluir que se trató de un suicidio. Pero el misterio de su muerte no eclipsó un misterio aún mayor, el de su vida: ¿Quién era realmente Romy Schneider?

La pareja inició un romance que cautivó a Europa. La novia vienesa, de 19 años, y el galán francés, de 23, tenían a fotógrafos siguiéndolos a todas partes , pusieron de moda el estilo sexy chic y trabajaron con Luchino Visconti en una obra de teatro, 'Lástima que sea una puta', tan eléctrica que los que la presenciaron en París todavía hablan de ella. Schneider y Delon eran un símbolo de las pasiones desatadas de la nueva y pletórica juventud europea. Pero un día, tras cinco años de relación, la actriz llegó a casa y se encontró con un ramo de rosas Baccara, esas que son tan rojas que parecen negras, y una tarjeta: “Me he ido a México con Nathalie. Mil cosas. Alain”.

La principal causa de esta ruptura fue la fama. Primero, la de ella, que él no llevaba bien. Luego, la de él, que él llevaba aún peor. Convertirse en el mayor sex symbol masculino de la época le hizo perder la cabeza y dedicarse a satisfacer todos sus impulsos. Uno de ellos fue tener un romance paralelo con Nathalie Canovas, con quien se casó y tuvo un hijo. Delon, sin embargo, culpó al trabajo del distanciamiento entre él y Romy.

La pareja mantuvo una estrecha amistad hasta el final. Rodaron dos películas más juntos y una de ellas, el clásico de culto La piscina, relanzó la carrera de Schneider después de su frustrado garbeo por Hollywood con 'Préstame a tu marido' o '¿Qué tal, pussycat?'. Fue entonces cuando Europa se reenamoró de Romy Schneider, que ahora era madura, rota y sexual. Ya no era una doncella etérea sino que una mujer que se había hecho carne.

La vida sentimental de Schneider marcó su imagen. El público nunca dejó de verla como a una heroína romántica y, tras su ruptura con Delon, la rodeaba cierto aire de malditismo: pobre princesa, incapaz de encontrar el amor sin sufrir una tragedia. Las tristezas no habían hecho más que empezar. En 1966 se casó y tuvo un hijo con el actor Harry Meyen, quien se suicidó en 1979. Su segundo matrimonio, con su secretario personal, acabó en divorcio y para entonces la actriz bebía sin parar. Cayó en una depresión provocada porque ella misma se había convencido del relato de que era una mujer trágica condenada a sufrir sin remedio o esperanza. “Soy todo en la pantalla” explicaba. “Pero no soy nada en la vida”.

“He enterrado al padre y he enterrado al hijo, pero nunca los he abandonado y ellos tampoco me han abandonado a mí”, escribió la actriz en su diario. Después del entierro retomó el rodaje de 'Testimonio de mujer', convencida de que trabajar era lo único que la salvaría de perder la cabeza. Pero un par de meses después del estreno Romy Schneider apareció muerta en su cama.