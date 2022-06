Tras semanas en las que el juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard se ha ido retransmitiendo en vivo durante una larga batalla mediática, ayer se conocía la sentencia final del jurado en la que le dan la razón al actor, condenando por difamación a su exmujer, que tendrá que indemnizarle con 15 millones de dólares. No obstante, él también la tendrá que pagarle a ella dos millones de dólares al considerar que las declaraciones de su abogado fueron difamatorias contra la actriz. Así han reaccionado ambos en sus redes sociales.

"Hace seis años mi vida, la vida de mis hijos, la vida de las personas más cercanas a mí y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído cambió de un momento a otro" y ahora, después de esos años, Johnny Deep considera que "el jurado me ha devuelto la vida. Me siento verdaderamente honrado".