Nicole no está sola: otros actores que salieron del armario de la bisexualidad en la madurez

Otras actrices como Nicole Kidman también han salido del armario

Alan Cumming, Marlon Brando o Drew Barrymore son algunas de las personalidades que han dicho abiertamente ser bisexuales

"Mi sexualidad nunca ha sido en blanco y negro; siempre ha sido gris"

"Ser bisexual duplica tus posibilidades de ligar un sábado noche", afirmó hace muchos años el director Woody Allen. No sabemos si para las estrellas de Hollywood esto es cierto, pero lo que sí sabemos es que parece costarles salir del armario de forma oficial.

Algunas de las personalidades de la industria del cine sí que han hablado sin tapujos de ello como Greta Garbo, Megan Fox o la actriz de 'Sexo en Nueva York', Cynthia Nixon que dijo que "la bisexualidad no es una elección, es un hecho".

Otras lo han ocultado durante años, como es el caso de actores clásicos como Anthony Perkins. La última que ha decido contarlo ha sido Nicole Kidman, que afirmó en un podcast haber tenido un romance con la también actriz Naomi Watts, de 53 años. Aquí algunos de ellos.

Marlon Brando

Aunque el actor Marlon Brando tuvo 11 hijos con tres esposas distintas, nunca negó oficialmente su bisexualidad. El icono del cine habló en algunas entrevistas abiertamente y en público de sus encuentros con otros hombres a lo largo de su vida.

Es sin duda todo un referente y una muestra de valentía, que escasea en este aspecto en Hollywood. De hecho, Brando dejó caer que otro compañero y sex symbol de la época también era bisexual: Paul Newman. También se filtró a los medios una imagen de Marlon Brando teniendo sexo oral con otro hombre, demostrando que realmente era una hombre bisexual

Angelina Jolie

A sus 47 años, la actriz Angelina Jolie ha hablado sin tapujos de sus relaciones pasadas. “Amé a mujeres en el pasado y dormí con ellas. Creo que si quieres y deseas placer con una mujer, particularmente si tú misma eres mujer, claramente sabes cómo hacer las cosas de cierta manera”, afirmaba Jolie a un medio estadounidense.

Desde hace años, la artista habla de sus sentimientos por las mujeres de forma abierta y confesó haber mantenido una relación a largo plazo con la modelo Jenny Shimizu. Aunque en el 2007, dijo que había renunciado a las mujeres por Brad Pitt, del que se ha divorciado.

Alan Cumming

El actor, cantante, escritor, director, productor y autor escocés de teatro, televisión y cine Alan Cumming es uno de los pocos que ha hablado con orgullo y de forma pública de su bisexualidad.

Aunque en el 2012 se casó con su pareja de toda la vida, Grant Shaffer, el actor de The Good WIfe afirmó a la revista Instinct lo siguiente: "Tengo un apetito sexual sano y una imaginación sana... Todavía me defino como bisexual a pesar de que he elegido estar con Grant. Me atrae sexualmente la forma femenina aunque estoy con un hombre, y siento que los bisexuales tienen mala reputación".

Cumming ha trabajado por los derechos LGBTI, actuando como MC y asistiendo a eventos de recaudación de fondos para organizaciones como Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) y Human Rights Campaign (HRC), además de ayudar con su visibilidad a que otros den el paso dentro de Hollywood.

“Siento que eso es lo que soy. Veo una tendencia preocupante entre las personas LGBT, que si te identificas de una sola manera, te cierras a otras experiencias. Mi sexualidad nunca ha sido en blanco y negro; siempre ha sido gris. Estoy con un hombre, pero no me he cerrado al hecho de que todavía me atraen sexualmente las mujeres”, afirmaba.

Drew Barrymore

Otra de las actrices que dejó atrás los rumores y afirmó que era bisexual es Drew Barrymore. Además, la actriz de los 'Ángeles de Charlie' lo hizo en los años 90, cuando era algo muy poco habitual. Se le ha relacionado con la editora Jane Pratt, y aunque en los últimos años se ha hablado de sus relaciones con hombres, antes sí que fue captada por los paparazzi con mujeres.

La niña prodigio de E.T. también dijo en una entrevista con el periódico 20 minutos que le encantaría tener algo con la actriz Cate Blanchett, y que estaba "enamorada" de ella.

Michelle Rodríguez

La actriz de origen dominicano y portorriqueño Michelle Rodríguez que triunfa en la exitosa saga 'Fast and Furious', y que protagonizó también la serie 'LOST', habló tras varios años de rumores sobre su sexualidad.

En una entrevista con Entertainment Weekly dijo: "He estado con hombres y mujeres. Hago lo que me plazca. Soy demasiado curiosa como para no probar las cosas. Los hombres son intrigantes. Las chicas también”.

La actriz denunciaba también los estereotipos que recaen sobre las mujeres que deciden ir solas a los eventos: “Nunca he desfilado por la alfombra roja con nadie, y entonces se preguntan qué hago con mi vagina. Como hago papeles de corte marimacho todo el tiempo, presumen que soy lesbiana”. En 2006, se le vinculó a Kristianna Loken, su coprotagonista en 'Blood Rayne', y recientemente con la modelo y actriz Cara Delevingne, pero manteniendo su privacidad nunca ha dicho nada al respecto.